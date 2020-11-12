Time: Трамп, говоря о фальсификации на выборах, играет на руку русским

Пока Дональд Трамп пытается поставить под сомнение итоги прошедших в США в начале ноября президентских выборов, Россия уже может считать, что победа осталась за ней.

Пока Дональд Трамп пытается поставить под сомнение итоги прошедших в США в начале ноября президентских выборов, Россия уже может считать, что победа осталась за ней.

Об этом панически пишет американский журналист Саймон Шустер для издания Time, проводя параллели между нынешними президентскими выборами в США с выборами 2016 года, на которых победил республиканец Дональд Трап.

Автор не сомневается в том, что Россия оказала влияние на исход американских выборов и в 2016 и в 2020 годах. На это, по его словам, указывает интервью, которое глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин дал 3 ноября, как раз, когда в Америке открывались первые пункты для голосования.

Прогноз, сделанный Нарышкиным в преддверии выборов, не предвещал Штатам ничего хорошего. По его мнению, американский кризис усугубится вне зависимости от того, кто одержит победу, потому что проигравшая сторона не признает своего поражения и это подтолкнет радикалов к выходу на улицы.

«Будет большая база для того, чтобы опротестовывать всю эту систему. Этот недуг, эта болезнь американского общества, американского государства останется», — добавил Нарышкин.

Точный прогноз главы российской СВР, по мнению американского журналиста, является подтверждением того, что все, происходящее в США после выборов – это результат российского вмешательства еще в 2016 году. Тогда целью Москвы было не просто привести к победе Трампа, но еще и «подорвать веру» американцев в демократическую систему.

«Спустя четыре года после тех событий президент США сам говорит и делает такие вещи, которые приводят к такому же результату», — отмечает автор статьи в подтверждение своих слов.

Начиная с дня выборов – 3 ноября 2020 года – действующий президент США Дональд Трамп ежедневно публично выражает сомнения в демократическом процессе. Сначала он преждевременно заявил о своей победе, а уже на следующий день потребовал остановить подсчет голосов, несмотря на то, что неучтенными к тому моменту оставались еще миллионы голосов избирателей, напоминает Шустер.

5 ноября Трамп в Белом доме назвал действующую избирательную систему «коррумпированной». Эти слова президента вызвали возмущение даже его однопартийца сенатора-республиканца Митта Ромни, который отметил, что подобные заявления «наносят ущерб делу свободы не только в США, но и по всему миру».

Все это чрезвычайно тревожит не только автора материала, но и американских экспертов «по российской пропаганде». Например Марк Полимеропулос, руководивший до июля 2019 года проведением тайных операций США в Евразии и Европе, заявил:

«Должно быть, русские сейчас сидят и думают, что они о таком даже мечтать не могли. Должно быть, сейчас они уже вручают медали в штаб-квартире СВР».

Однако, по мнению Саймона Шустера, «радость русских» не будет продолжаться долго. Демократ Джо Байден, которому отдельные американские СМИ уже приписали победу на выборах, обещает, что все иностранные игроки, пытавшиеся повлиять на итоги голосования, дорого за это заплатят.

Еще 3 сентября текущего года, напоминает журналист, Министерство внутренней безопасности США опубликовало доклад, в котором говорилось, что целью Москвы на американских выборах 2020 года заключается в «подрыве доверия общества к избирательному процессу в целом». Помимо чиновников МВБ, сотрудники ФБР и других американских агентств не сомневаются не только в «российском вмешательстве», но и в том, что русских тревожит возможная ответная реакция Вашингтона.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года, однако их итоги не подведены до сих пор. Оба соперника - действующий глава государства республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент США демократ Джо Байден - уже успели заявить о своей победе и обвинить противника в попытке фальсифицировать итоги подсчета голосов. Как опасаются американские эксперты и аналитики, в конце концов победителя президентских выборов будет определять не Коллегия выборщиков, а Конгресс, или даже Верховный суд, хоть подобная деятельность и не входит в его компетенцию.