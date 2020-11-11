Украина попросила Вашингтон не впутывать ее в межпартийную борьбу США

После президентских выборов в США украинские лидеры посылают Вашингтону сигнал, чтобы американские власти не втягивали Киев в межпартийное противостояние.

После президентских выборов в США украинские лидеры посылают Вашингтону сигнал, чтобы американские власти не втягивали Киев в межпартийное противостояние.

В годы правления действующего президента США Дональда Трампа Украина часто оказывалась в центре американской политической борьбы. Сейчас Киев хочет немного дистанцироваться от Вашингтона и перезагрузить с ним отношения. Украинская сторона намекает на то, чтобы ее не втягивали в противостояние между партиями Соединенных Штатов.

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что думает о будущих отношениях с США.

"Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с Соединенными Штатами", — написал Зеленский в Twitter.

Экс-советник главы Украины Игорь Новиков сказал, что Киев не должен быть участником внутренней борьбы в США. На Украине все рады, что избирательный цикл подходит к концу, добавил он.

Пока в Соединенных Штатах происходил подсчет голосов, киевские чиновники продолжали придерживаться своей практики, избегая любых действий, которые могут быть интерпретированы как принятие стороны демократов или республиканцев.