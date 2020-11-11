Марков объяснил, почему КПРФ невыгодно объединяться с ФБК на выборах в ГД

Политолог Сергей Марков исключил возможность объединения ФБК с КПРФ на предстоящих выборах в Госдуму, объяснив это необратимыми последствиями для Компартии.

Политолог Сергей Марков исключил возможность объединения ФБК с КПРФ на предстоящих выборах в Госдуму, объяснив это необратимыми последствиями для Компартии.

КПРФ, желая обеспечить себе большинство голосов избирателей на предстоящих парламентских выборах, может вновь обратиться за помощью к ФБК (признан иноагентом в России). На это указывает, например, заявление лидера фракции Геннадия Зюганова о необходимости создать "народный фронт левых и патриотов".

Летом прошлого года некоторым депутатам-коммунистам удалось обеспечить себе место в Мосгордуме благодаря сотрудничеству с блогером Алексеем Навальным. Глава ФБК активно продвигал "Умное голосование", агитируя москвичей отдавать свои голоса за представленных в списке кандидатов. В итоге после этого экспертное сообщество начало подозревать коммунистов в сговоре с несистемной оппозицией. В пользу этой версии говорило и то, что прошедшие в МГД депутаты пытались протолкнуть представителей ФБК на собрания и круглые столы.

Однако, по мнению политолога Сергея Маркова, объединение КПРФ с ФБК на выборах в Государственную думу в 2021 году маловероятно с юридической точки зрения.

"КПРФ является лево-патриотической силой. Поэтому союз с проамериканской агентурой, которой ФБК считается, способен уничтожить Компартию. Она это прекрасно знает и никогда на прямое сотрудничество не пойдет", — поделился мнением Марков с Федеральным агентством новостей.

При этом эксперт не отрицает, что определенные совместные мероприятия Компартия и ФБК проводить будут ради получения депутатских мандатов. Политолог назвал это одним из ответвлений "тактической работы" соратников блогера Навального и КПРФ.