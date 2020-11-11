Ходаренок: беспорядки угрожает существованию Армении как государства

Военный эксперт Михаил Ходаренок заявил о серьезных рисках для государственности Армении на фоне протестов из-за заключения перемирия в Нагорном Карабахе.

Президенты России и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев, а также премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали соглашение о прекращении войны в Нагорно-Карабахской Республике. В ночь ан 10 ноября оно остановило боевые действия в регионе.

Согласно документу, враждующие стороны должны остановиться на занимаемых ими позициях и произвести обмен военнопленными. Ереван отдает Баку три района: Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский. На территорию Нагорного Карабаха вводятся российские миротворцы. Армения и Азербайджан также обмениваются телами погибших, разблокируют экономические и транспортные связи.

В свою очередь российская сторона отправит к линии соприкосновения 1960 миротворцев со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерами и 380 единицами автомобильной и специальной техники. Срок их пребывания в регионе составит пять лет.

На фоне заключения мирного соглашения оппозиция в Армении потребовала отставки Пашиняна, а в Ереване прошли акции протеста, сопровождаемые беспорядками. Сотни протестующих ворвались в здание правительства и разгромили помещения, после чего направились к резиденции премьера. В среду участники протестов выдвинули Пашияну ультиматум. Военный эксперт Михаил Ходаренок считает, что реакция радикальной части армянского общества угрожает существованию Армении как государства.

В эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым» он отметил высокий риск возникновения в республике ситуации безвластия, в результате чего у руля страны могут оказаться люди, которые заведут ее в тупик.

«Есть риск, что в Армении возобладают люди не с национальными, а с националистическими и радикальными интересами. Задача здравомыслящего руководства и элиты Армении – не допустить этого. Ситуацию надо зафиксировать хотя бы на год», — убежден эксперт.

Ходаренок усомнился в том, что действующие власти Армении способны предотвратить катастрофу. По итогам действий Еревана, в процессе подписания мирного соглашения военный эксперт пришел к выводу, что Пашинян «оказался абсолютно не на высоте решаемых задач». В частности, в публичных заявлениях политик дал понять, что совершенно не контролирует ситуацию в вооруженных силах страны.

«Не хотелось бы нагнетать мрак и темноту, но пока все складывается очень печально. Национально ориентированное руководство Армении должно принять однозначное решение в этом отношении, ибо сама ситуация угрожает существованию государства. Стоит вопрос жизни и смерти, а не о вступлении в НАТО и выхода из ОДКБ. Ситуация достаточно трагична, и политический класс Армении должен понять это со всей отчетливостью», — заключил гость программы.

Обстановка в Нагорном Карабахе накалилась в конце сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в эскалации конфликта, который начался в конце 1980-х. Все участники объявили полную или частичную мобилизацию, начались ожесточенные бои. За полтора месяца стороны предприняли три безуспешные попытки прекратить огонь. Перемирия удалось достигнуть лишь 10 ноября при участии России.

Ранее телеведущий Владимир Соловьев заявил, что ввод российских миротворцев в Карабах обнулил все надежды Украины на силовое решение вопроса с Донбассом.