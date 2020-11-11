Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
19:56   11 Ноября 2020
Политика

Оппозиция в Армении потребовала отставки Пашиняна до конца дня

Оппозиция в Армении потребовала отставки Пашиняна до конца дня

Премьер-министр Армении Никол Пашинян получил ультиматум от оппозиционных фракций парламента, организующих акции протеста в Ереване.

Представитель партии "Дашнакцутюн" Ишхан Сагателян заявил, что у Пашиняна, подписавшего мирное соглашение с Азербайджаном, есть время до полуночи, чтобы уйти в отставку. Также к этому сроку должно быть созвано внеочередное заседание парламента. Если требование не будет выполнено, оппозиция 12 ноября начнет решать вопрос "отстранения Пашиняна и его политической команды от власти".

Беспорядки в столице Армении начались после того, как Пашинян согласился на полное прекращение огня в Нагорном Карабахе, переброску туда российских миротворцев и передачу ряда районов Азербайджану. В стране это было воспринято как необоснованное решение о капитуляции.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#отставка #армения #ультиматум #пашинян

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров