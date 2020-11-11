Журавко назвал последствия украинского закона об интернировании россиян

Само наличие законопроекта о интернировании якобы «представляющих угрозу» россиян, внесенного на рассмотрение Верховной рады, ухудшает отношения между Москвой и Киевом.

Само наличие законопроекта о интернировании якобы «представляющих угрозу» россиян, внесенного на рассмотрение Верховной рады, ухудшает отношения между Москвой и Киевом.

Такое мнение в эфире радио Sputnik высказал бывший народный депутат Украины Алексей Журавко.

Напомним, ранее правительство Украины внесло в парламент законопроект, в котором предлагается принудительно отселять (интернировать) проживающих на украинской территории граждан РФ, которых Служба безопасности Украины (СБУ) сочтет угрозой для национальной безопасности страны. Как сообщает РИА Новости, эту меру предлагается применять до окончания военного конфликта в Донбассе, который продолжается уже шесть лет.

Если Верховная рада примет данный законопроект, СБУ будет должна докладывать генштабу ВСУ о лицах, якобы несущих угрозу безопасности Украины. После чего Генштаб вооруженных сил должен будет выносить решение об интернировании этих лиц.

Порядок содержания интернированных, как говорится в законопроекте, будет определяться центральными органами исполнительной власти, местными властями и правоохранительными органами. Кроме того, в законопроекте прописано предложение выделять из бюджета страны средства для обеспечения интернированных лиц питанием, лечением, жилищно-бытовыми условиями, средствами первой необходимости и связью.

По словам Алексея Журавко, сам факт появления подобного законопроекта негативно отражается на российско-украинских отношениях. А название документа усугубляет внутриукраинскую ситуацию.

«Каждое неверное слово, высказанное в адрес народа – России или другого государства – приводит к расколу в обществе. И этот законопроект внесет очередной раскол, — подчеркнул экс-депутат. — В народе уже обсуждается этот законопроект, а значит, появляется новый очаг для разговоров, нелюбви и дележа».

В первую очередь, по его словам, негатив отразится на Донбассе и на всем Донецком регионе.

Сейчас не ясно, примет ли Рада данный закон или нет. От украинского парламента, по словам Журавко, можно ждать чего угодно.

«Для них это не судьбоносный закон. И если (президент Украины Владимир) Зеленский захочет его принять, то они его примут – лишь бы только насолить России и любого россиянина объявить врагом», — заключил эксперт.

Напомним, ранее украинские СМИ сообщили, что закон «О коммерческом учете газа» может привести к тому, что с нового года миллионы семей на Украине могут быть отключены от газоснабжения. А для того, чтобы этого не случилось, Верховной раде необходимо срочно разработать и принять поправки к этому закону.