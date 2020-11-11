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19:47   11 Ноября 2020
Политика

Путин провел телефонные переговоры с Токаевым

Путин провел телефонные переговоры с Токаевым

Президент России Владимир Путин обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Нагорном Карабахе.

Уточняется, что переговоры были инициированы казахстанской стороной. В ходе разговора Токаев отметил эффективность предпринятых Россией мер по урегулированию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно, что глава оборонного ведомства Армении поблагодарил командира российской миротворческой миссии за оперативную дислокацию в регионе.

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