Путин провел телефонные переговоры с Токаевым

Президент России Владимир Путин обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Нагорном Карабахе.

Президент России Владимир Путин обсудил со своим казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым ситуацию в Нагорном Карабахе.

Уточняется, что переговоры были инициированы казахстанской стороной. В ходе разговора Токаев отметил эффективность предпринятых Россией мер по урегулированию вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе.

Ранее стало известно, что глава оборонного ведомства Армении поблагодарил командира российской миротворческой миссии за оперативную дислокацию в регионе.