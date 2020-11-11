Венгрия закрепит гендерную идентичность своих граждан в Конституции

Правительство Венгрии предложило внести поправки в Конституцию. Среди них - пол человека, который по мнению федеральных властей, может быть определен только при его рождении.

Правительство Венгрии предложило внести поправки в Конституцию. Среди них - пол человека, который по мнению федеральных властей, может быть определен только при его рождении.

Власти Венгрии обсуждают поправки в Конституцию. В основном законе европейского государства предлагается закрепить вопрос гендерной идентичности. Федеральное правительство планирует прописать в законе, что пол человека в Венгрии определяется только при рождении и не подлежит изменению.

"Основа семейных отношений — брак. Мать - это женщина, отец — мужчина", — говорится в еще одной поправке.

Другая поправка гарантирует детям право на воспитание в соответствии с венгерской христианской культурой. Об этом в своем фейсбуке сообщила глава Минюста страны Юдит Варга. По ее мнению, эти изменения должны усилить защиту страны, семьи и детей от влияния западных трендов.