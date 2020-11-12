Критиковавшую полицию активистку BLM уличили в лицемерии за вызов 911

Водитель такси отказался открывать окна, чтобы «проветрить» машину от коронавируса, что возмутило политика.

Городской комиссионер Портленда и активистка движения Black lives matter («Жизни темнокожих важны» — англ.) Джо Энн Хардести вызвала полицию, после того как поругалась с таксистом, сообщает британский таблойд Daily Mail.

Хардести, ранее известная требованием сократить бюджет полиции, а также заявлением, что большинство звонков по телефону 911 не связаны с настоящими преступлениями, разгневалась, когда водитель отказался открывать окна, чтобы «проветрить» машину от коронавируса.

В итоге водитель отменил поездку в мобильном приложении Lyft и посоветовал ей искать другую машину. Но активистка отказалась выходить и вызвала полицию. Прибыв на вызов, стражи порядка только развели руками и напомнили Хардести о праве частной собственности.

«Водитель приехал не в то место, где нужно было забрать, затем он обвинил меня. Я попросила его открыть окно в мою сторону, а он начал кричать: "Я не могу, потому что правила требуют, чтобы каждое окно было закрыто", что не соответствует действительности», - говорится в жалобе, которую она опубликовала.

Пользователи Сети иронично восприняли данное событие, указав на лицемерие активистки. А также стали придумывать забавные способы мести таксисту.

« С такими дрэдами она вполне могла его заколдовать магией вуду. Так что таксисту еще повезло », - написал пользователь Зiновiй Познак.