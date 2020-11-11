Стала известна личность супруга погибшей спутницы Колтового

Стала известна личность супруга Натальи Климовой, которая разбилась на самолете вместе с телеведущим Александром Колтовым, передает Федеральное агентство новостей.

Стала известна личность супруга Натальи Климовой, которая разбилась на самолете вместе с телеведущим Александром Колтовым, передает Федеральное агентство новостей.

По информации издания, погибшая была замужем за российским финансистом Максимом Климовым. В 2013 году он стал единственным российским партнером Европейской специальной ситуационной группы Goldman Sachs Group Inc.

В 1999 году Максим окончил Кембриджский университет и начал сотрудничать с крупнейшим инвестиционным банком в мире. В 2013 году он стал управляющим директором и занимался "российским сектором".

Легкомоторный самолет разбился в Подмосковье 7 ноября. Им управлял ведущий НТВ Александр Колтовой, а вместе с ним в кабине находилась его знакомая Наталья Климова. Они погибли на месте.