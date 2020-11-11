Названы риски перехода России на новую систему расчета МРОТ

Новая система МРОТ, которая вводит зависимость показателя от средней заработной платы, является шагом вперед, считает профессор ФУ при Правительстве РФ Александр Сафонов.

Новая система МРОТ, которая вводит зависимость показателя от средней заработной платы, является шагом вперед, считает профессор ФУ при Правительстве РФ Александр Сафонов.

На пленарном заседании Госдума РФ приняла в первом чтении инициированный Правительством РФ законопроект о новой методике исчисления МРОТ с 1 января 2021 года.

МРОТ и прожиточный минимум в случае окончательного одобрения проекта, в чем нет никаких сомнений, будут рассчитываться не из потребительской корзины, а из медианного дохода. Таким образом, россияне будут разделены на две части: половина получающая больше этой суммы, а половина получающая меньше.

Планируется, что средний доход в России в 2021 году составит около 30 тыс. руб. Благодаря этому МРОТ увеличивается до 12 793 руб. и составляет 42% от средней заработной платы.

"Привязка МРОТ к медианной зарплате — это шаг вперед. Новые параметры, от которых будет рассчитываться прожиточный минимум, позволят увеличить как данный показатель, так и МРОТ", — цитирует Сафонова ФБА "Экономика сегодня".

Новая ситуация благоприятно скажется на социально незащищенной части общества, положение которой зависит от господдержки. В случае кризиса необходимо улучшение основных социальных показателей. Падение эффективного курса рубля на 17% стимулирует инфляцию, от которой страдают в основном малообеспеченные слои населения. Второй негативный момент — снижение реальных доходов в России на 4–5%.

"Запланированные изменения обойдутся Правительству РФ "малой кровью". Денежная прибавка к социальным показателям составит 200-300 рублей и не является критичной. Предлагаемая методика станет новацией, поэтому придется корректировать МРОТ параллельными расчетами от прожиточного минимума", – пояснил собеседник издания.

Только так можно доказать, что новая система расчета МРОТ не ухудшила положение граждан. Изменение методологии станет стрессом для российской экономики, тем более что статистика — гибкий инструмент. Ее можно толковать и оценивать по-разному, и в таком вопросе, как МРОТ, не должно быть неправильных толкований, добавил эксперт.