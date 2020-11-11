Депутат призвал упростить процесс выдачи российского гражданства мигрантам

По словам депутата ЗакСа, российские власти заинтересованы в том, чтобы мигранты оставались в стране, а для этого гражданское законодательство необходимо упростить.

Депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов призвал упростить миграционное законодательство. С таким предложением он выступил на пресс-коференции, проводимой Медиагруппой «Патриот» в среду, 11 ноября.

В студии эксперты обсудили миграционный вопрос, который обострился в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Начальник отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия Сергей Домнин заявил, что с каждым годом все больше мигрантов хотят остаться в России. Вместе с тем, из-за COVID-19 число приезжих, получивших разрешение на временное жительство, сократилось.

«В Санкт-Петербурге всего было таких 3 600 человек, что на 48% меньше, чем в прошлом году. По закону о гражданстве, есть простой способ: сначала выдается временное разрешение по месту жительства, потом вид на жительство и, наконец, гражданство РФ. Разрешение на временное — это лишь ступенька», — объяснил Домнин.

Его собеседник, Михаил Амосов, в свою очередь, выразил мнение, что такую систему получения гражданства необходимо упростить. Как он отметил, власти заинтересованы в том, чтобы мигранты приезжали в Россию.

«Мы коренным образом ситуацию с рождаемостью, с динамикой естественного прироста населения или убыли не изменим. В целом, должны быть более простые, чем сейчас, механизмы приема в гражданство», — считает Амосов.

Гость «Патриота» обратил внимание на Западную Европу, где только сейчас начали обсуждать вопрос о том, чтобы сделать школьное светское образование для детей мигрантов обязательным.

«Эта проблема у нас решена. Дети мигрантов получают образование и стремятся ходить в школу. В Петербурге такая практика существует. И это правильно. В долгосрочной перспективе мигранты — это хорошо», — подытожил депутат ЗакСа.

Ранее в «Патриоте» обсудили предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и мэра Москвы Сергея Собянина о том, чтобы ужесточить правила работы в такси для иностранных граждан.

Председатель Комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский выразил мнение, что в этом нет необходимости, поскольку российская служба такси работает «на отлично».

За время карантина количество мигрантов в Москве сократилось на 40%. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин. В связи с этим коммунальные службы столкнулись с проблемами при подготовке к отопительному сезону.

По мнению члена генерального совета «Партии Роста», генерального директора Группы компаний «Доверие» Дмитрия Панова, заменить трудовых мигрантов жителями регионов едва ли удастся.