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19:17   11 Ноября 2020
Наука

Назван продукт, который улучшит качество сперматозоидов

Назван продукт, который улучшит качество сперматозоидов

Положительное влияние на мужскую фертильность оказывает употребление древесных орехов. Исследование проводила группа ученых из Университета Юты и Университета Ровира-и-Виргили.

Специалисты провели эксперимент с 72 здоровыми некурящими мужчинами, из них 48 в течение двух недель получали смесь из миндаля, фундука и грецких орехов, а остальные стали участниками контрольной группы. Анализ паттернов метилирования ДНК сперматозоидов добровольцев показал улучшение фертильности. Увеличилось их количество, подвижность и жизнеспособность.

Исследование показало, что человеческий организм обладает чувствительными областями эпигенома сперматозоидов. Они реагируют на смену рациона и влияют на изменения в сперме, а также способность оплодотворять, говорится в журнале Andrology.

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#здоровье #ученые #сперматозоиды #орехи

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