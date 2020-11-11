Назван продукт, который улучшит качество сперматозоидов

Положительное влияние на мужскую фертильность оказывает употребление древесных орехов. Исследование проводила группа ученых из Университета Юты и Университета Ровира-и-Виргили.

Положительное влияние на мужскую фертильность оказывает употребление древесных орехов. Исследование проводила группа ученых из Университета Юты и Университета Ровира-и-Виргили.

Специалисты провели эксперимент с 72 здоровыми некурящими мужчинами, из них 48 в течение двух недель получали смесь из миндаля, фундука и грецких орехов, а остальные стали участниками контрольной группы. Анализ паттернов метилирования ДНК сперматозоидов добровольцев показал улучшение фертильности. Увеличилось их количество, подвижность и жизнеспособность.

Исследование показало, что человеческий организм обладает чувствительными областями эпигенома сперматозоидов. Они реагируют на смену рациона и влияют на изменения в сперме, а также способность оплодотворять, говорится в журнале Andrology.