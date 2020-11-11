Шугалея безуспешно вынуждают признать незаконную деятельность в Ливии
Глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич рассказал о готовящемся "представлении" с российскими социологами Максимом Шугалеем и Самером Суэйфаном.
Малькевич заявил, что пытки боевиков не смогли сломить волю и дух российских специалистов, которые на протяжении почти полутора лет находятся в плену.
Глава Фонда защиты национальных ценностей также заявил, что вчера неизвестный человек написал ему в Telegram с ливийского номера. В сообщении информатор доложил, что социологи больше не находятся в тюрьме. По его словам, сейчас они проходят "курс реабилитации", чтобы в скором времени сделать публичное заявление.
Российские специалисты, которых незаконно удерживают в Ливии, 22 ноября должны будут заявить, что полностью признают свою "вину" в якобы незаконной деятельности на территории республики. После этого, по словам незнакомца, их вышлют в Россию.