Амосов: Нужно активнее распространять русский язык среди мигрантов

В «Патриоте» обсудили, почему на постсоветском пространстве русский язык удалось сохранить только частично.

В России необходимо на федеральном уровне поставить вопрос о распространении русского языка в странах Ближнего зарубежья. Об этом на пресс-конференции на тему «Мигранты в России. Как коронавирус повлиял на рынок труда?», проводимой Медиагруппой «Патриот», заявил депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов.

В студии попытались ответить на вопрос, почему на постсоветском пространстве не удалось сохранить русский язык в полной мере.

Начальник отдела реализации миграционной политики, законности и межведомственного взаимодействия Сергей Домнин рассказал, что на самом деле каждый мигрант, приезжающий в Россию, обязан сдавать экзамены на знание русского языка, истории страны, а также ее законодательства. Успешное выполнение позволяет приезжим получить патент на работу.

«Многие сдают, но по факту не все хорошо владеют русским языком. Наш комитет пытается помогать, у нас есть организации по обучению мигрантов, потому что это основа работы в России. К нам обращается очень много мигрантов с тем, что работодатель обманул их, хотя на самом деле проблема в незнании мигрантом языка», — объяснил эксперт.

По словам Домнина, русский язык — основа для того, чтобы мигрант мог ориентироваться в городе. А потому после получения вида на жительство иностранец обязан пройти еще один экзамен, а при получении гражданства — другой. Вкупе это образует многоступенчатую систему изучения национального языка.

В свою очередь, коллега Домнина по студии Михаил Амосов выразил мнение, что федеральные власти в этом плане должны проводить более активную политику. Это, по его словам, будет полезно, в том числе, и для укрепления позиций России в странах ближнего зарубежья.

«Есть определенная пассивность. Так традиционно сложилось. Нужно прикладывать усилия, мы должны быть в этом заинтересованы. Сейчас мы наблюдаем эпоху турбулентности, которая захватывает весь мир — что США, что Киргизию. Общий знаменатель здесь один — кризис, коронавирус. На родине социальные проблемы ощущаются острее. Чем больше мигрантов, тем больше влияние, и мы можем даже поспособствовать тем самым стабилизации в этих странах», — не сомневается эксперт.

На вопрос о том, почему в ряде стран, например, на Украине или в Грузии, русский язык «не в фаворе» у граждан, Амосов поставил «диагноз»: не дорабатывают российские власти.

«Мне трудно дать рецепт. Но ставлю диагноз, что нужно более активно работать. Мы сейчас даже не вспомним инициатив, чтобы это обсуждалось на высшем уровне. Статус этой проблемы, обсуждения с соседями должен быть повышен. Не все хорошо в руководстве», — объяснил депутат ЗакСа.

Впрочем, гость «Патриота» положительно оценил национальную политику страны в целом. Он отметил, что в основном в Россию приезжают мигранты со стран бывшего СССР, поскольку для этого в стране уже сформировалась прочная основа.

«В целом, наша ситуация специфична. Мы все недавно были гражданами одной страны, были равные права, выравненные стандарты, основа культурная, светское образование», — считает политик.

Также депутат провел параллель с мигрантами в Западной Европе. Как он отметил, иностранцы преимущественно приезжают из стран бывших колоний — совершенно чуждых европейцам в культурном плане.