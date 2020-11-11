Соловьев: когда мы поднимаем бровь, никакая Турция уже не воюет

Ввод российских миротворцев в Карабах обнулил все надежды Украины на силовое решение вопроса с Донбассом. Такое мнение в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» высказал ведущий ток-шоу.

Ввод российских миротворцев в Карабах обнулил все надежды Украины на силовое решение вопроса с Донбассом.

Такое мнение в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» высказал ведущий ток-шоу.

По ироничному замечанию Соловьева, 10 ноября, когда российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах, стало для Украины «черным днем», который поставил точку в рассуждениях о мощи турецкой и азербайджанской армий.

Пока на территории Карабаха продолжался военный конфликт, украинские «ястребы» могли позволить себе помечтать об аналогичном походе в Донбассе. Но Россия наглядно продемонстрировала свою способность гасить подобные «горячие» конфликты, подчеркнул телеведущий.

«Вдруг выяснилось, что все разговоры о "турецкой мощи" заканчиваются, когда появляются две тысячи российских миротворцев. И все моментально выполняют команду "сидеть". И уже никто никуда не идет, не летает, — подчеркнул Владимир Соловьев. — Две тысячи человек — и Турция, Азербайджан и Армения понимают: не воевать. Наступает реальное перемирие, когда никто не гибнет и не стреляет».

При этом телеведущий выразил уверенность в том, что Россия ответит и за свой вертолет Ми-24, сбитый азербайджанцами над Арменией. И ответит так, что мало не покажется никому. Поэтому все разговоры украинцев, что им «надо как Азербайджан» быстро затихли.

Приглашенный на передачу киевский политолог Василий Вакаров попытался поспорить с Соловьевым, заявив, что у России не получается действовать «по-имперски». По его словам, договоренности, заключенные в рамках ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности), Союзного государства и ЕврАзЭС, не работают. Однако ведущий назвал его слова «голосом из-под лавки», приведя факты в опровержение выступления киевского гостя.

«В Донбассе гибли французы, итальянцы, поляки, шведы, воевавшие на стороне ВСУ, и ничего не случилось. А Армения не подвергалась атаке, не задействовала механизмы ОДКБ, не объявила войну Азербайджану, — напомнил Соловьев. — На каком основании Россия могла вторгнуться? Пашинян обратился к нам с просьбой ввести войска? Пашинян признал Арцах? Нет. Но вы поняли, что, когда мы поднимаем бровь, никакая Турция уже не воюет».

Напомним, российские миротворцы были введены на территорию Нагорного Карабаха по условиям заключенного в ночь на 10 ноября соглашения о прекращении военных действий, которое Армения и Азербайджан подписали при посредничестве Москвы.

Как заявил по этому поводу военный эксперт Иван Коновалов, российские миротворцы гарантируют Карабаху мир. По его словам, Москва может повторить «принуждение к миру» по отношению к любому агрессору, как, например, она сделала в 2008 году, когда Грузия решила напасть на Южную Осетию.