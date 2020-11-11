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19:47   11 Ноября 2020
Общество

Соловьев: когда мы поднимаем бровь, никакая Турция уже не воюет

Соловьев: когда мы поднимаем бровь, никакая Турция уже не воюет

Ввод российских миротворцев в Карабах обнулил все надежды Украины на силовое решение вопроса с Донбассом.

Такое мнение в эфире телепередачи «Вечер с Владимиром Соловьевым» на канале «Россия 1» высказал ведущий ток-шоу.

По ироничному замечанию Соловьева, 10 ноября, когда российские миротворцы вошли в Нагорный Карабах, стало для Украины «черным днем», который поставил точку в рассуждениях о мощи турецкой и азербайджанской армий.

Пока на территории Карабаха продолжался военный конфликт, украинские «ястребы» могли позволить себе помечтать об аналогичном походе в Донбассе. Но Россия наглядно продемонстрировала свою способность гасить подобные «горячие» конфликты, подчеркнул телеведущий.

«Вдруг выяснилось, что все разговоры о "турецкой мощи" заканчиваются, когда появляются две тысячи российских миротворцев. И все моментально выполняют команду "сидеть". И уже никто никуда не идет, не летает, — подчеркнул Владимир Соловьев. — Две тысячи человек — и Турция, Азербайджан и Армения понимают: не воевать. Наступает реальное перемирие, когда никто не гибнет и не стреляет».

Соловьев: когда мы поднимаем бровь, никакая Турция уже не воюет

При этом телеведущий выразил уверенность в том, что Россия ответит и за свой вертолет Ми-24, сбитый азербайджанцами над Арменией. И ответит так, что мало не покажется никому. Поэтому все разговоры украинцев, что им «надо как Азербайджан» быстро затихли.

Приглашенный на передачу киевский политолог Василий Вакаров попытался поспорить с Соловьевым, заявив, что у России не получается действовать «по-имперски». По его словам, договоренности, заключенные в рамках ОДКБ (Организации договора о коллективной безопасности), Союзного государства и ЕврАзЭС, не работают. Однако ведущий назвал его слова «голосом из-под лавки», приведя факты в опровержение выступления киевского гостя.

«В Донбассе гибли французы, итальянцы, поляки, шведы, воевавшие на стороне ВСУ, и ничего не случилось. А Армения не подвергалась атаке, не задействовала механизмы ОДКБ, не объявила войну Азербайджану, — напомнил Соловьев. — На каком основании Россия могла вторгнуться? Пашинян обратился к нам с просьбой ввести войска? Пашинян признал Арцах? Нет. Но вы поняли, что, когда мы поднимаем бровь, никакая Турция уже не воюет».

Соловьев: когда мы поднимаем бровь, никакая Турция уже не воюет

Напомним, российские миротворцы были введены на территорию Нагорного Карабаха по условиям заключенного в ночь на 10 ноября соглашения о прекращении военных действий, которое Армения и Азербайджан подписали при посредничестве Москвы.

Как заявил по этому поводу военный эксперт Иван Коновалов, российские миротворцы гарантируют Карабаху мир. По его словам, Москва может повторить «принуждение к миру» по отношению к любому агрессору, как, например, она сделала в 2008 году, когда Грузия решила напасть на Южную Осетию.

 

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#россия #миротворцы #азербайджан #армения #карабах #соловьев #соглашение о перемирии

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