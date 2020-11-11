Голикова назвала самую уязвимую перед коронавирусом группу людей

Самое сильное распространение коронавирусной инфекции отмечается среди россиян, которые входят в возрастную группу от 50 до 64 лет.

Самое сильное распространение коронавирусной инфекции отмечается среди россиян, которые входят в возрастную группу от 50 до 64 лет.

Что касается людей в возрастной категории 65 лет и старше, то здесь зафиксировано 18% от общего числа заболевших. Самый низкий показатель заболеваемости COVID-19 в России зафиксирован у детей, рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова на встрече с депутатами Госдумы.

«Показатель заболеваемости на 100 тысяч населения в данной категории [65 и старше] превышен в 36 регионах страны», — отметила она.

Это практически те же регионы, в которых наблюдается превышение на 100 тысяч над среднероссийским уровнем. Ранее Голикова сообщила, что критическая ситуация с коечным фондом из-за эпидемии коронавируса сложилась в 17 регионах России. Сложнее всего приходится Хакасии, Чувашии, Ивановской области и Еврейской автономной области. Стационары там заполнены более чем на 95%.