Восстановление инфраструктуры поможет сократить военный контингент в Сирии

Армия Турции уйдет из Идлиба после того, как там обеспечат безопасность для граждан САР. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Армия Турции уйдет из Идлиба после того, как там обеспечат безопасность для граждан САР. Об этом сообщил спецпредставитель президента РФ по Сирии Александр Лаврентьев.

Условием вывода турецких военных из Сирийской Арабской Республики (САР) является уничтожение очага терроризма, заявил Лаврентьев. Вторым условием будет создание безопасных условий для проживания граждан на территории родной страны и восстановленная инфраструктура. Тогда будет возможным сокращение зарубежных военных контингентов в САР.

"Нужна, конечно, материально-финансовая поддержка практически всех стран", — цитирует спецпредставителя ФАН.

Участники Международной конференции по сирийским беженцам занимаются вопросом жизненно необходимых условий для возвращения сирийцев на родину. Форум проходит в Дамаске 11 ноября, в нем принимают участие делегации из 27 стран.

Турецкая армия должна была ликвидировать террористические группировки в Идлибской зоне в рамках договоренностей, которые достигли с Россией 5 марта 2020 года. Однако ВС Турции не начинают операцию под различными предлогами.