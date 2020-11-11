Демограф Ракша: Китай может «перехватить» у России трудовых мигрантов

Пока же Средняя Азия по-прежнему останется основным поставщиком трудовых мигрантов для России.

Независимый демограф Алексей Ракша назвал Китай основным конкурентом России по трудовым мигрантам, которые сейчас восполняют недостаток рабочей силы в нашей стране. На пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» эксперт заверил, что «захвата» китайцами Сибири и Дальнего Востока опасаться не стоит.

«В Китае рождаемость такая же, или даже ниже. Северо-восточные провинции, которые прилегают к России, наоборот, теряют население. Они уезжают на юг Китая, в Шанхай. Зарплаты в долларовом эквиваленте у нас ниже, чем там. Ехать китайцам к нам уже не так выгодно. А еще у нас хуже климат. Массовых миграций китайцев в Россию не ожидается. Наоборот, Китая будет притягивать все больше эмигрантов со всего мира», — сказал демограф.

Трудовая миграция в Китай может увеличиться и из Средней Азии, но при условии, что там прекратятся притеснения национальных меньшинств — уйгуров, считает эксперт. По мнению Ракши, из Узбекистана и территориально, экономически будет удобнее ехать в Поднебесную, чем в Россию. Пока же Средняя Азия по-прежнему останется основным поставщиком трудовых мигрантов для России.

«Это трудоизбыточный регион, зарплаты очень низкие, рождаемость высокая, число работников постоянно растет. Ситуация повторяется с русскими в начале XX века, когда у нас была очень высокая рождаемость, когда центральная Россия и Украина распространяли работников по всей Российской Империи. Сейчас то же самое происходит то же самое со Средней Азией. Наша задача — сделать так, чтобы их не поглотил Китай. », — заявил эксперт

Китай стремительно развивается. При этом население страны будет сокращаться, уверен Ракша. Рынок рабочей силы Китая будет стремиться компенсировать его за счет притока трудовых мигрантов со всего мира.

«Китай поглотит полмира: и индусов, и жителей Юго-Восточной Азии, и Африку, по мере того, как население страны будет сокращаться. Так что нам не стоит опасаться того, что китайцы захватят Россию. Больше стоит опасаться, чтобы Китай не перехватил у нас трудовых мигрантов», —заключил демограф.

Сейчас Москва занимает первое место в России по числу мигрантов из других стран. При этом часть из них покинула столицу и отправилась на родину из-за пандемии коронавируса. Председатель Комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский рассказал, что о «массовом оттоке» приезжих из других стран говорить пока рано. Все дело в границах, которые были закрыты из-за пандемии.