Вассерман оценил перспективы начала Третьей мировой войны

Ранее чешская разведка предупредила об угрозе новой глобальной войны, опубликовав соответствующий отчет на своем сайте.

Миру грозит новая мировая война. Такое мнение прозвучало в отчете военной разведки Чехии за 2019 год, которая была опубликована на ее сайте во вторник, 10 ноября.

Чешская военная разведка опубликовала отчет, в котором говорится о существующей угрозе новой мировой войны. Отчет датирован 2019 годом, однако был опубликован только во вторник, 10 ноября 2020 года.https://t.co/D6axM0Fmd4 pic.twitter.com/CRW0kZAbEC — Газета.Ru (@GazetaRu) November 11, 2020

Эксперты выразили мнение, что в настоящий момент глобальный конфликт «находится на первой стадии». Это означает, что формируется мировоззрение его потенциальных участников, а также определяются основные инструменты, с помощью которых можно было бы им управлять.

Чешские аналитики предположили, что возможной причиной конфликта станет соперничество между тремя державами — Россией, США и Китаем.

Предотвратить угрозу Третьей мировой войны способен мирный диалог, где свою значимость приобретает международное право. Впрочем, именно он и отсутствует, говорится в отчете. В свою очередь, мировой порядок также не несет в себе определенности. Росту напряженности способствует и манипулирование общественным сознанием.

Публицист и политолог Анатолий Вассерман объяснил, зачем чехи опубликовали такое предупреждение. По его словам, руководство отдельных стран попросту окутал страх. Вторую мировую войну до сих пор не забыли, а некоторые европейские государства всерьез от нее пострадали.

«Прежде всего это Польша и, естественно, Россия или — в годы Второй мировой — СССР. Одной Варшавы хватает, чтобы шуметь на всю Европу. Вдобавок поляки стараются сделать вид, что в организации той войны якобы виновны мы, а не они. "Липа", конечно, но тоже хорошо раскручено и популярно. Так что, думаю, дело именно в том, что сейчас они побаиваются», — передает слова политолога телеканал «Царьград».

Впрочем, по мнению Вассермана, технический прогресс, действительно, может породить войны. Однако сопутствующие ему изменения социального характера на рынке, как правило, «идут по худшему из доступных сценариев».

При этом политолог допустил, что оружейные компании могут преследовать коммерческие интересы из-за тиражирования подобных прогнозов о глобальной войне. В свою очередь, стран НАТО едва ли можно заподозрить в этом.

«Так что могут быть заинтересованы в таком шуме разве что оружейные компании, но не политики этих стран в целом. Думаю, все-таки главное в том, что они боятся», — подытожил собеседник «Царьграда».

В минувшее воскресенье, 8 ноября, глава Штаба обороны Великобритании генерал Ник Картер также выразил опасения, что глобальная политическая нестабильность, равно как и экономический кризис могут привести к Третьей мировой войне.

Global uncertainty could risk World War Three - UK military chief https://t.co/Jqu50EQFT2 pic.twitter.com/7PRzkrsac6 — Reuters (@Reuters) November 8, 2020

«Мы живем в то время, когда мир представляется очень беспокойным и нестабильным, — не говоря уже о ставшей привычной глобальной конкуренции между странами. Учитывая, как много локальных конфликтов разворачивается по всей планете, риск, что из-за чьих-то просчетов произойдет эскалация, довольно реален», — передают слова Картера Reuters.

В начале октября генсек ООН Антониу Гутерриш заявил, что мир все еще живет «в тени ядерной катастрофы». Движение в сторону полной ликвидации ядерного оружия застопорилось.

«Семьдесят пять лет после основания ООН и ужасающих бомбардировок Хиросимы и Нагасаки мир продолжает жить в тени ядерной катастрофы», — заявил Гутерриш.

При этом ряд стран, по словам Гутерриша, до сих пор полагает, что «оружие судного дня» жизненно необходимо для национальной безопасности и выживания.