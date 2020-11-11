Актер Александр Лукаш скончался на 73-м году жизни в Москве

Актер театра "У Никитских ворот" Александр Лукаш скончался в Москве. Причина смерти артиста не сообщается.

Актер театра "У Никитских ворот" Александр Лукаш скончался в Москве. Причина смерти артиста не сообщается.

Актер скончался в ночь на 10 ноября на 73-м году жизни. О смерти Лукаша стало известно из сообщения, опубликованного на странице театра в Facebook. Коллеги написали, что актер обладал безграничным талантом. Они отметили интеллигентность и неординарность Лукаша.

Артист после окончания школы-студии при МХАТ работал в Рижском русском театре. С 1988 года Лукаш играл спектакли в театре "У Никитских ворот". Актер получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени. Лукаш играл в спектаклях "Вишневый сад", "Любовь и голуби", "Горе без ума" и других.