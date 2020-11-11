Глава Подмосковья раскрыл объем трат на борьбу с коронавирусом

Подмосковье в текущем году потратит на борьбу с коронавирусом около 10% своего бюджета, то есть 60 млрд рублей, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Подмосковье в текущем году потратит на борьбу с коронавирусом около 10% своего бюджета, то есть 60 млрд рублей, сообщил глава региона Андрей Воробьев.

Выступая на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени", губернатор отметил, что противодействие этой угрозе отвлекает средства каждой государственной и муниципальной системы. Однако кризис необходимо использовать с выгодой, принимать грамотные решения, в том числе по практической поддержке бизнеса в создании рабочих мест, наращиванию экспорта.

Московская область, имея ограниченные ресурсы, все же стремится максимально готовить индустриальные площадки для дальнейшего роста, поддерживать направления, которые дают отдачу, подчеркнул Воробьев. Среди прочего он указал на важность перехода документооборота в электронный формат.

Подмосковье сейчас находится на втором месте после Москвы по числу выявленных случаев коронавируса — 93 570. Власти призвали работодателям перевести максимальное количество сотрудников на дистанционный режим работы.