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18:42   11 Ноября 2020
Весь мир

Адвокат Трампа пообещал шокировать США данными о фальсификациях на выборах

Адвокат Трампа пообещал шокировать США данными о фальсификациях на выборах

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал, что все будут «шокированы», когда завтра опубликуют письменные доказательства, касающиеся фальшивых бюллетеней на прошедших выборах президента США. Также юрист сообщил, что действующий президент уже подал в суд.

«Сначала ПА (Пенсильвания), затем Мичиган перейдет к Трампу. Завтра будут опубликованы письменные доказательства. Вы будете шокированы», — написал Джулиани в Twitter

По данным Associated Press, демократ Джозеф Байден опередил Трампа в Пенсильвании на 0,7%. Даже такое количество голосов, как отмечает издание, может сыграть ключевую роль в определении победителя прошедших выборов президента.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани в эфире американского телеканала Fox News продемонстрировала 200 страниц письменных показаний из Мичигана, сообщив, что 60% бюллетеней в округе Уэйн имеют одинаковую подпись.

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