Адвокат Трампа пообещал шокировать США данными о фальсификациях на выборах

Рудольф Джулиани пообещал обнародовать документы 12 ноября.

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал, что все будут «шокированы», когда завтра опубликуют письменные доказательства, касающиеся фальшивых бюллетеней на прошедших выборах президента США. Также юрист сообщил, что действующий президент уже подал в суд.

По данным Associated Press, демократ Джозеф Байден опередил Трампа в Пенсильвании на 0,7%. Даже такое количество голосов, как отмечает издание, может сыграть ключевую роль в определении победителя прошедших выборов президента.

Today the @realDonaldTrump campaign sued to invalidate hundreds of thousands of fraudulent ballots in the Western District of Michigan. First PA, then Michigan will go to Trump. Affidavits will be published tomorrow. You will be shocked.