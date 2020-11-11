Адвокат Трампа пообещал шокировать США данными о фальсификациях на выборах

Рудольф Джулиани пообещал обнародовать документы 12 ноября.

Адвокат Дональда Трампа Рудольф Джулиани пообещал, что все будут «шокированы», когда завтра опубликуют письменные доказательства, касающиеся фальшивых бюллетеней на прошедших выборах президента США. Также юрист сообщил, что действующий президент уже подал в суд.

«Сначала ПА (Пенсильвания), затем Мичиган перейдет к Трампу. Завтра будут опубликованы письменные доказательства. Вы будете шокированы», — написал Джулиани в Twitter

По данным Associated Press, демократ Джозеф Байден опередил Трампа в Пенсильвании на 0,7%. Даже такое количество голосов, как отмечает издание, может сыграть ключевую роль в определении победителя прошедших выборов президента.

Today the @realDonaldTrump campaign sued to invalidate hundreds of thousands of fraudulent ballots in the Western District of Michigan. First PA, then Michigan will go to Trump. Affidavits will be published tomorrow. You will be shocked. — Rudy W. Giuliani (@RudyGiuliani) November 11, 2020

Ранее пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани в эфире американского телеканала Fox News продемонстрировала 200 страниц письменных показаний из Мичигана, сообщив, что 60% бюллетеней в округе Уэйн имеют одинаковую подпись.