Российские военные обсудили с Минобороны Армении миротворческую миссию

Группа миротворцев из России прибыла в Армению для размещения в зоне карабахского конфликта. Участие в миссии примут около 2 тысяч российских военных.

Группа миротворцев из России прибыла в Армению для размещения в зоне карабахского конфликта. Участие в миссии примут около 2 тысяч российских военных.

Министр обороны Армении Давид Тоноян провел встречу с командиром российских миротворцев генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу армянского минобороны. Они обсудили вопросы организации и осуществления миссии после того, как российские подразделения разместятся в зоне карабахского конфликта.

Там планируется развернуть около 2 тыс. российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента составят подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа.

Ранее президенты России, Армении и Азербайджана - Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев - приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Оно означает полное прекращение огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.