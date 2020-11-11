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17:27   11 Ноября 2020
Политика

Российские военные обсудили с Минобороны Армении миротворческую миссию

Российские военные обсудили с Минобороны Армении миротворческую миссию

Группа миротворцев из России прибыла в Армению для размещения в зоне карабахского конфликта. Участие в миссии примут около 2 тысяч российских военных.

Министр обороны Армении Давид Тоноян провел встречу с командиром российских миротворцев генерал-лейтенантом Рустамом Мурадовым. Об этом сообщает Sputnik со ссылкой на пресс-службу армянского минобороны. Они обсудили вопросы организации и осуществления миссии после того, как российские подразделения разместятся в зоне карабахского конфликта.

Там планируется развернуть около 2 тыс. российских военнослужащих, 90 бронетранспортеров, 380 единиц автомобильной и специальной техники. Основу российского контингента составят подразделения миротворческой бригады Центрального военного округа.

Ранее президенты России, Армении и Азербайджана - Владимир Путин, Никол Пашинян и Ильхам Алиев - приняли совместное заявление о прекращении огня в Карабахе. Оно означает полное прекращение огня в Нагорном Карабахе с 10 ноября.

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#россия #миротворцы #нагорный карабах

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