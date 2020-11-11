TikTok попытался заблокировать Трампа

Материнская компания сервиса оспорила указ президента США.

Китайская компания ByteDance, которая владеет приложением TikTok, направила ходатайство в Апелляционный суд США, оспаривающее решение администрации президента Дональда Трампа продать сервис американской компании. Об этом сообщает CNBS.

По данным издания, представители TikTok уже несколько недель не ведут содержательного диалога с комитетом администрации Трампа по иностранным инвестициям (CFIUS). Журналисты не исключают, что нынешний глава Белого дома попросту забыл о своих намерениях в отношении китайского сервиса.

Руководство компании по-прежнему заинтересовано в технологическом партнерстве с американской корпорацией Oracle, специализирующейся на разработке программного обеспечения. Китайская сторона просит власти США предоставить 30-дневную отсрочку для завершения сделки с Oracle.

Ранее ByteDance согласилась продать ей 20% своего бизнеса. CFIUS же, согласно распоряжению Трампа, обязывает ByteDance с 12 ноября отказаться от любых материальных или нематериальных активов, обеспечивающих работу приложения на территории США.

Создатели TikTok потребовали судебного пересмотра приказа администрации Трампа о лишении американской лицензии, утверждая, что власти США ошибочно признали сервис угрозой национальной безопасности.

Администрация Белого дома ранее утверждала обратное, опасаясь, что персональные данные порядка 100 миллионов американских пользователей могут оказаться в распоряжении китайских властей.