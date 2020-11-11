На Украине самой популярной оказалась «пророссийская» партия

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает, в том числе, за диалог и налаживание отношений с Россией.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктора Медведчука оказалось самой популярной у избирателей. Таковы данные опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии. Критики считают ОПЗЖ самой пророссийской политической силой на Украине в настоящее время.

Если бы выборы в Верховную раду проходили сейчас, то за партию Медведчука проголосовали бы 22,1% украинцев, которые планируют прийти на участки и определились со своими предпочтениями. На втором месте — «Европейская солидарность» экс-президента Петра Порошенко. Ее готовы поддержать 19,3% опрошенных.

«Слуга народа» Владимира Зеленского получила бы в случае голосования лишь 18,7%. Пятипроцентный барьер также преодолели бы «Батькивщина» бывшего премьера Украины Юлии Тимошенко (9,3%), «Сила и честь» (6,6%) и «Радикальная партия» (5,4%).

Партия «Голос», которая была основана лидером «Океана Эльзы» Святославом Вакарчуком и прошла в нынешнюю Раду, по результатам опроса набрала лишь 4% голосов избирателей.

Напомним, на последних парламентских выборах в июле 2019 года «Слуги народа» набрали более 43% голосов, ОПЗЖ — 13 процентов, «Евросолидарность» — 8,1%, «Голос» — 5,82%.

Согласно этому же опросу, на президентских выборах за Зеленского сейчас проголосовали бы 33,3% избирателей, за Порошенко — 17,3%, за Тимошенко — 11,1%.

Партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» выступает, в том числе, за диалог и налаживание отношений с Россией. Ее председатель Виктор Медведчук призывал Киев снять антироссийские санкции. Он также обвинял Зеленского в дискриминации русского языка и в ориентации страны на Запад.

Ранее Меведчук призывал власти Украины приступить к переговорам с Россией о совместном производстве российской вакцины от коронавируса или о ее допуске для регистрации на территории страны. Сам политик уже привился препаратом «Спутник V».

Справка ПС:

КМИС проводил опрос с 17 по 24 октября 2020 года методом телефонного интервью. В нем участвовали 1502 гражданина Украины старше 18 лет. В выборку не были включены не подконтрольные Киеву районы Донецкой и Луганской областей.