Кедми предсказал Киеву неожиданное поражение в случае нападения на Донбасс

По словам эксперта, Киеву стоит понять, что на Донбассе быстрой победы не получится.

В беседе с изданием «Экономика Сегодня» военно-политический эксперт Яков Кедми рассказал, какой сценарий ждет Украину, если Киев решит напасть на Донбасс на фоне событий в Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Специалист напомнил, что президент России Владимир Путин уже говорил, что будет со страной в случае нападения на территорию РФ.

«Любая попытка военной операции со стороны республики приведет к тем последствиям, о которых заявил президент России: существование украинского государства окажется под сомнением. И когда он говорит "будет под сомнением", это означает, что сомнения не возникнут, и существования такого не может быть», — заявил Кедми.

Если всерьез рассматривать сценарий «блицкриг на Донбассе», то нужно обратить внимание на Русско-японскую войну 1905 года. Напомним, в те годы Российская империя намеревалась разрешить несколько внутренних проблем быстрым захватом, но столкнулась с серьезным сопротивлением. На Донбассе украинские войска ждет куда более плачевный сценарий, полагает Кедми.

«На примере Закавказья доказано, что Россия умеет ставить красные линии. Распространение турецкого влияния в этом регионе остановлено. Да, в Баку были турецкие флаги. Но пока Россия использует отношения с Турцией с пользой для себя, из-за чего иногда приходится действовать иначе на второстепенных фронтах», — подчеркнул спикер.

Ранее военно-политический эксперт объяснял, как соглашение по НКР поменяет позиции России на мировой арене.