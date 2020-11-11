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17:08   11 Ноября 2020
Происшествия

Подозреваемого в расстреле сослуживцев солдата из Воронежа арестовали

Подозреваемого в расстреле сослуживцев солдата из Воронежа арестовали

Солдата-срочника Антона Макарова арестовали по решению Воронежского гарнизонного военного суда. Такое сообщение передали СМИ.

Антона Макарова задержали по подозрению в расстреле трех сослуживцев в Воронежской области. После рассмотрения ходатайства суд назначил меру пресечения. В среду его приговорили к заключению под стражу до 8 января 2021 года, сообщила пресс-служба суда.

Военнослужащий 9 ноября открыл огонь из пистолета Макарова по людям. Солдата задержали при попытке уехать к родственникам на угнанной машине.

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