Десантник-рекордсмен России скончался в Красноярске

Самый старший ветеран ВДВ Георгий Ивкин из Красноярска скончался на 96-м году жизни.

Самый старший ветеран ВДВ Георгий Ивкин из Красноярска скончался на 96-м году жизни.

Легенда десанта был старше даже самих Воздушно-десантных войск на 5 лет. Поэтому Ивкин был внесен в Книгу рекордов России как самый пожилой ветеран ВДВ. Журналисты узнали о смерти Георгия Ивкина от депутата Госдумы Юрия Швыткина. Народный избранник опубликовал печальное известие на своей странице в социальной сети Facebook.

В 1943 году Ивкин был отправлен на фронт. Там же во время боевых действий он научился прыгать с парашюта и метко стрелять. После выхода на пенсию военнослужащий продолжал вести активную деятельность и регулярно принимал участие в различных мероприятиях, посвященных дню ВДВ.