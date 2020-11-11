17:04 11 Ноября 2020Политика
Генерал Мизинцев заявил о подготовке США боевиков в лагере беженцев Аль-Хол
Военные инструкторы из США готовят новых боевиков для террористической группировки "ИГИЛ" (запрещена в РФ), заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.
Военные инструкторы из США готовят новых боевиков для террористической группировки "ИГИЛ" (запрещена в РФ), заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.
По словам главы российско-сирийского координационного штаба по возвращению беженцев, новобранцами стали заключенные из лагеря Аль-Хол, сообщил ФАН.
"С августа по сентябрь текущего года набрана группа численностью до 30 человек из числа заключенных террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ), содержащихся в Аль-Холе", — подчеркнул Мизинцев.
Об этом генерал-полковник рассказал во время своего выступления на Международной конференции по возвращению сирийских беженцев. Помимо этого, он добавил, что инструкторы из США специально создали курс спецподготовки, который рассчитан на двухмесячный срок.