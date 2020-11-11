Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
17:04   11 Ноября 2020
Политика

Генерал Мизинцев заявил о подготовке США боевиков в лагере беженцев Аль-Хол

Генерал Мизинцев заявил о подготовке США боевиков в лагере беженцев Аль-Хол

Военные инструкторы из США готовят новых боевиков для террористической группировки "ИГИЛ" (запрещена в РФ), заявил генерал-полковник Михаил Мизинцев.

По словам главы российско-сирийского координационного штаба по возвращению беженцев, новобранцами стали заключенные из лагеря Аль-Хол, сообщил ФАН.

"С августа по сентябрь текущего года набрана группа численностью до 30 человек из числа заключенных террористов ИГИЛ (группировка запрещена в РФ), содержащихся в Аль-Холе", — подчеркнул Мизинцев.

Об этом генерал-полковник рассказал во время своего выступления на Международной конференции по возвращению сирийских беженцев. Помимо этого, он добавил, что инструкторы из США специально создали курс спецподготовки, который рассчитан на двухмесячный срок.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#сша #сирия #мизинцев

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров