В «Патриоте» обсудили ужесточение правил работы в такси для мигрантов

Спикеры пришли к выводу, что эта мера плохо скажется на ценах на такси.

Москва до сих пор занимает первое место в России по числу мигрантов из других стран. При этом часть из них покинула столицу и отправилась на родину из-за пандемии коронавируса, ведь в городе за последние дни обнаружен антирекорд по заболевшим — 6897 человек. Для сравнения, в марте этого же года, когда специалисты говорили про «разгар пандемии», в день прибавлялось по две-три тысячи человек. Уже в мае и эти цифры начали уменьшаться.

На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» председатель Комиссии по вопросам миграции Совета по делам национальностей при правительстве Москвы Юрий Московский рассказал, что о «массовом оттоке» приезжих из других стран говорить пока рано. Все дело в границах, которые были закрыты из-за пандемии.

«В момент начала пандемии в мае месяце [2020 года] по всей России было порядка двух миллионов трехсот тысяч иностранных граждан, которые находились здесь и работали. Сейчас, по официальным данным, эта цифра сократилась до одного миллиона восьмисот тысяч человек. Сокращение прошло по всем категориям иностранных граждан. Почти на 400 тысяч сократилось числу трудящихся на основании патентов», — рассказал Московский.

По его словам, в Москве проходит около 40% всех миграционных потоков в РФ. В мае этого года в столице с целью работы находилось чуть больше 600 тысяч иностранных граждан, но сейчас эта цифра сократилась. При этом в городских вузах и колледжах учатся около 300 тысяч иностранных студентов, которые тоже попадают под графу «иностранные граждане».

Глава Комиссии по вопросам миграции оценил предложение губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова и столичного мэра Сергея Собянина, которое они в конце октября направили российскому премьер-министру Михаилу Мишустину. Речь идет об ужесточении правил работы в такси для иностранных граждан. Ведь водитель такси – это одна из самых распространенных профессий для мигрантов не только в Москве, но и по всей России.

«Мне кажется, что ужесточать эту меру не надо. Я вчера вызывал такси, оно приехало за пять минут, поэтому эта служба у нас работает отлично. Я не уверен, что у нас в стране есть очередь из российских граждан, которые никак не могут устроиться водителем такси. Я слышал обратную информацию, что работодатели в этой области сталкиваются с огромной нехваткой рабочей силы», — добавил Московский.

Со спикером согласился депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Михаил Амосов. По его словам, за ужесточение правил работы для мигрантов в такси платить, в конечном итоге, будет рядовой россиянин, который столкнется с повышением цен.

«Платить будут обычные граждане за такие предложения. В любом случае, я бы не сказал, что в Санкт-Петербурге есть такая проблема. Я видел таксистов не только мигрантов, но и российских граждан, которые просто приехали из других регионов страны. В Москве их, возможно, больше, но все равно это выходцы, например, с Северного Кавказа, то есть все-таки граждане России», — отметил Амосов.

Депутат подытожил, что если сузить рынок такси и ограничить возможность определенной группы людей работать в этой сфере, то это отразится на ценах не самым лучшим образом. А ослабление конкуренции значительно снизит качество услуг.