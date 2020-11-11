Блэкаут в ливийском городе Злитен произошел из-за кражи 600 метров кабеля

Ливийские энергетики заявили о хищении 600 метров электрического кабеля в районе Маджер города Злитен, пишет ФАН.

Ливийские энергетики заявили о хищении 600 метров электрического кабеля в районе Маджер города Злитен, пишет ФАН.

Генеральная электроэнергетическая компания Ливии (GECOL) сообщила о краже 600 метров кабеля, что привело к серьезным сбоям в энергоснабжении региона, передает Федеральное агентство новостей.

Как стало известно, в результате кражи кабеля были обесточены 30 трансформаторов, из-за чего множество жилых домов и ферм остались без света. Отмечается, что подобное отключение электроэнергии — не первый случай на территориях, находящихся под контролем боевиков триполитанского "правительства". По словам специалистов, каждый раз причиной подобного обесточивания становилось умышленное повреждение ЛЭП. Так, террористы ПНС Ливии несколько раз срезали провода, чтобы сдать их на металлолом.

Напомним, ранее Федеральное агентство новостей писало о появившихся проблемах в энергетической системе Ливии после того, как часть территории страны была захвачена боевиками.