16:46 11 Ноября 2020Общество
Украина вводит "карантин выходного дня" до 30 ноября
Минздрав Украины разработал поправки в постановление №641, которые предполагают "карантин выходного дня" в стране, заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.
Минздрав Украины разработал поправки в постановление №641, которые предполагают "карантин выходного дня" в стране, заявил премьер-министр Незалежной Денис Шмыгаль.
Кабинет министров Украины принял решение о введении общегосударственного карантина с ограничениями "оранжевого" уровня эпидемической опасности. Так называемый карантин выходного дня будет действовать в стране с 16 по 29 ноября включительно. Об этом Шмыгаль заявил на заседании 11 ноября.