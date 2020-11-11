«Арбитр конфликта». Мировые СМИ назвали Россию главным миротворцем в Карабахе

В ночь на 10 ноября Россия, Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении огня, а на следующий день в Ереван отправилась первая часть российских военнослужащих.

В ночь на 10 ноября боевые действия в Нагорном Карабахе остановило соглашение о прекращении огня. Его подписали президент Азербайджана Ильхам Алиев, премьер-министр Армении Никол Пашинян и президент России Владимир Путин.

Согласно документу, враждующие стороны должны остановиться на занимаемых ими позициях и произвести обмен военнопленными. При этом Ереван до 15 ноября обязан вернуть Баку Кельбаджарский район, а до 1 декабря — Лачинский район, сохраняя за собой одноименный коридор шириной в пять километров, кроме города Шуша. Также до 20 ноября Армения призвана передать Агдамский и Газахский районы.

В свою очередь российская сторона отправит к линии соприкосновения 1960 миротворцев со стрелковым оружием, 90 бронетранспортерами и 380 единицами автомобильной и специальной техники. Срок их пребывания в регионе составит пять лет.

Глава Азербайджана Алиев заявил, что договоренности поставят точку в урегулировании конфликта. Он также назвал перемирие фактической «военной капитуляцией Армении». Премьер Армении Пашинян заявил, что решение стало для него «невыразимо болезненным», однако иного выхода не было. В свою очередь, Владимир Путин выразил надежду, что достигнутые договоренности обеспечат «долгосрочное и полноформатное урегулирование кризиса».

Зарубежные СМИ не оставили без внимания успешное разрешение конфликта. Эксперты разных уголков мира сошлись во мнении, что Россия сыграла важную роль в урегулировании не утихающих более месяца боевых действий, а ввод миротворцев стал дипломатическим успехом Владимира Путина.

Франция: Дипломатическая победа России

Во французском издании Le Monde назвали контраст между нынешним соглашением и документом, подписанным месяц назад, 10 октября, «поразительным». Авторы статьи напомнили, что практически через несколько часов после заключения первого перемирия боевые действия возобновились с новой силой. Тогда Россия выступила в роли «попираемой власти».

Однако новый документ окончательно закрепил за государством статус «арбитра конфликта», пишет Le Monde. Издание обратило внимание, что в документе даже не упоминается Минская группа ОБСЕ, призванная вести мирные переговоры по карабахскому вопросу, равно как и кто-либо из ее сопредседателей — Франция или США.

La Russie revient en force dans le Caucase à la faveur de la défaite arménienne au Haut-Karabakh : Moscou est désormais présent militairement dans les trois Etats du Caucase du Sud (Géorgie, Arménie, Azerbaïdjan). https://t.co/96wr82fx8z — Le Monde (@lemondefr) November 10, 2020

Впрочем, авторы статьи подчеркнули, что до сих пор существует неопределенность относительно Турции и ее миротворческих сил. Дело в том, что ранее президент Азербайджана Алиев заявил, что в зоне конфликта будут расположены как российские, так и турецкие миротворцы.

Эту информацию опроверг пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, отметив, что два государства никогда не обсуждали возможность введения совместных миротворческих сил.

По мнению Le Monde, Анкара может воспользоваться перемирием, чтобы усилить свое присутствие на Кавказе вплоть до «развертывания самолетов и ближневосточных наемников».

Большую роль России в карабахском перемирии отметило другое французское издание — Le Point. Эксперты назвали россиян «главными победителями», которые смогли вывести Турцию «из дипломатической игры». Так же, как и в Le Monde, они обозначили, что Москва приняла на себя амплуа «регионального арбитра», в руках которого теперь совершенно точно находится ключ к урегулированию противостояния.

При этом Le Point не мог не признать, что России перед этим пришлось разрешить ряд непростых задач, среди которых — сохранение адекватных отношений со всеми его участниками, прекращение огня и укрепление своих позиций в регионе. Так, российский маневр стал настоящей дипломатической победой.

Турция: Кто, если не Россия

Будучи участником карабахского конфликта, Турция не могла обойти стороной подписание трехстороннего соглашения в ночь на 10 ноября. В национальной ежедневной газете Hürriyet заявили, что инициатива Владимира Путина провести переговоры и последующее его объявление о достигнутом консенсусе доказали, что президент решительно взял ситуацию в свои руки.

❗ Заявление Президента Российской Федерации В.В.Путина: ???? Подписано заявление, в котором объявляется о полном прекращении огня и всех военных действий в зоне нагорнокарабахского конфликта с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года.https://t.co/wDyyWDqP86 pic.twitter.com/A7sBgiIDCC — МИД России ???????? (@MID_RF) November 9, 2020

Эксперт Hürriyet подчеркнул, что этим роль России в конфликте не ограничилась, а, напротив, стала главенствующей после нового порядка, объявленного в регионе.

«Россия буквально обосновалась в регионе своей военной мощью, увеличив свой вес на Южном Кавказе благодаря разрешению спора. Таким образом, Кремль будет иметь важные рычаги для поддержания мира на местах, а также баланса сил в регионе и его отношений со всеми странами, участвующими в уравнении», — отметили в издании.

Кроме того, в издании выразили мнение, что если бы Россия не поставила точку в войне, то Азербайджан мог бы продолжить наступление и дойти до самого Степанакерта — столицы Нагорно-Карабахской Республики.

Издающаяся в Стамбуле газета Agos обратила внимание, что Россия сумела достичь непростой цели — установить доминирующее влияние на поле, заняв центральное место в плане надежности и устойчивости мирного соглашения. Также вмешательство в конфликт позволило державе установить более тесный контакт с противоборствующими сторонами.

США и Великобритания: победа Путина

На страницах британского издания The Guardian решение России направить в Нагорный Карабах своих миротворцев воспринимается как успешная попытка «остановить войну на подступах» войск Азербайджана к Степанакерту.

В свою очередь, американская газета The New York Times назвала кадры с миротворцами геополитической победой Владимира Путина. Именно он своими посредническими усилиями добился мира между двумя республиками, заявили авторы издания.

Также журналисты газеты считают, что соглашение принесло пользу как Армении, так и Азербайджану. Если Баку вернул себе горный город Шуша, то Ереван не допустил потерю большего количества территорий.

Впрочем, в The New York Times выразили опасения, что драматические события, происходящие в регионе, обнажили намерения Турции усилить свое влияние. Вместе с тем, продолжили авторы, ведущая роль так или иначе сохранилась за российской стороной, которая осталась самым влиятельным игроком на Южном Кавказе, буквально спасшим Армению «от гибели».

Хорватия: Россия не хотела конфликта

В хорватском издании Advance заявили, что Турция попросту навязала России конфликт, открыто выступив на стороне Азербайджана, а потому ей пришлось вмешаться. До последнего держава находилась в оборонительной позиции, не желая участвовать в противостоянии.

В конце концов, Россия направила в регион миротворцев, поскольку в противном случае азербайджанские силы попросту не остановились бы. Так, Россия доказала, что остается главным посредником в регионе.

Эскалация конфликта между Арменией и Азербайджаном произошла в конце сентября. Тогда стороны обвинили друг друга в развязывании боевых действий, а вскоре объявили полную или частичную мобилизацию.

На днях в Армению начали прибывать российские миротворцы. Часть из них уже направилась в район назначения. Планируется выставить 16 наблюдательных пунктов вдоль линии соприкосновения и Лачинского коридора.