РФ отметила катастрофические условия в лагере беженцев Ат-Танф и Аль-Хол

Лагеря беженцев Ат-Танф и Аль-Хол должны быть расформированы, считает глава генерал-полковник Михаил Мизинцев, слова которого привело Федеральное агентство новостей.

Лагеря беженцев Ат-Танф и Аль-Хол должны быть расформированы, считает глава генерал-полковник Михаил Мизинцев, слова которого привело Федеральное агентство новостей.

Судьба беженцев, содержащихся в лагерях Ат-Танф и Аль-Хол была затронута в выступлении главы российско-сирийского межведомственного координационного центра генерал-полковника Михаила Мизинцева на Международной конференции по беженцам и внутренне перемещенных лиц, начавшейся утром 11 ноября в Дамаске. Российский представитель отметил, что в обоих лагерях сложилась катастрофическая ситуация с гуманитарной точки зрения, но Вашингтон не обращает на это внимания и игнорирует предложения России провести совместную работу по линии ООН.

В лагере Аль-Хол ситуация особенно тяжела, поскольку вместе с беженцами там проживают бывшие боевики запрещенной в РФ террористической организации "Исламское государство".

Более 63 тысяч жителей вынуждены влачить жалкое существование в нечеловеческих условиях, — оценил обстановку в Аль-Холе генерал-полковник Михаил Мизинцев

Пользуясь тяжелым положением беженцев, боевики вербуют среди них новых приверженцев. Некоторые из них, наверняка, оказались в числе 20 тысяч жителей Аль-Хола, которых боевики отпустили, и пополнят ряды спящих ячеек ИГ.