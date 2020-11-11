Банки увеличили кредитование МСП в третьем квартале 2020 года

Банки предоставили кредитов сегменту малого и среднего бизнеса на сумму более одного триллиона рублей, говорится в исследовании Frank RG и ОКБ.

Банки предоставили кредитов сегменту малого и среднего бизнеса на сумму более одного триллиона рублей, говорится в исследовании Frank RG и ОКБ.

По итогам года рост составил 59% по отношению к третьему кварталу 2019 года. При этом весь рост был обеспечен малым бизнесом (сегмент вырос на 81%) и микробизнесом (93%), но кредитование среднего бизнеса особой динамики не демонстрирует – оно упало на 2%.

Всплеск кредитов малым и микропредприятиям был связан с массовым предоставлением кредитов по низким процентным ставкам в 2% и 0%, субсидируемых государством. По этой же причине резко упали средние ставки: в сегменте малого бизнеса они упали более чем наполовину (5% против 11,7% годом ранее), а в сегменте микробизнеса – в 4 раза (3,8% против 15,1%).

Для среднего бизнеса средняя стоимость кредитов также снизилась, но не так сильно – с 10% до 6,4%.