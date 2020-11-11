Глава Азербайджана объявил об окончании войны в Нагорном Карабахе

Война в Нагорном Карабахе завершилась, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Война в Нагорном Карабахе завершилась, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.

На встрече с военнослужащими Алиев заявил, что в скором времени Баку проведет в Карабахе оценку ущерба и потребует от Еревана компенсации.

Обстановка в Нагорном Карабахе обострилась в конце сентября 2020 года, когда Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации конфликта, начавшегося в 1980-х годах. На территории Нагорного Карабаха начались бои, попытки прекратить огонь были трижды за полтора месяца. В ночь на 10 ноября Москва, Баку и Ереван подписали документ о перемирии.