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16:16   11 Ноября 2020
Армия

Похищенный ПНС глава Ливийского управления СМИ вышел на свободу

Похищенный ПНС глава Ливийского управления СМИ вышел на свободу

Боевики ПНС Ливии по требованию командира бандформирования "Силы защиты Триполи" Аюба Абу Раса освободили главу Ливийского управления СМИ Мухаммада Байи, передает ФАН.

Глава Ливийского управления СМИ Мухаммад Байи планирует после освобождения от боевиков ПНС Ливии продолжить борьбу с коррупцией и дезинформацией в СМИ, а также с продажными функционерами "правительства" премьер-министра Файеза Сарраджа, передает ФАН. Журналист уверен, что его похищение спланировали и заказали члены террористической организации "Братья-мусульмане" (запрещена в РФ).

Ранее боевики ПНС Ливии похитили Мухаммада Байи с его сыновьями, а также журналистку Хинд Амар. Инцидент произошел сразу после его распоряжения о блокировке распространения вбросов, направленных против ЛНА и фельдмаршала Халифы Хафтара.

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#освобождение #боевики пнс #Глава Ливийского управления СМИ Мухаммад Байи

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