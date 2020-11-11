The Guardian: в Гонконге прозвучал «похоронный звон борьбы за демократию»

Городской парламент полуанклава лишился всей продемократической оппозиции.

Вся продемократическая фракция парламента Гонконга объявила о своей отставке из-за новой резолюции, которую приняли в Пекине. Документ гласит, что отныне обязательным юридическим требованием ко всем членам Законодательного совета города является «патриотизм». Если парламентарий не соответствует такому критерию, то его могут отстранить от работы даже без решения суда.

Британская газета The Guardian пишет, что под «непатриотизм» попадают: поддержка независимости, отказ признать суверенитет Пекина над Гонконгом, обращение за помощью к иностранным государствам для вмешательства в дела страны и «другие действия, угрожающие национальной безопасности».

Как только закон приняли, из парламента показательно уволили четырех законодателей, которые придерживались демократических воззрений. Среди них были Элвин Янг из Гражданской партии, а также Квок Ка-Ки, Деннис Квок и Кеннет Люнг из «Гильдии профессионалов». После этого 15 оставшихся демократов в парламенте Китая предстали перед прессой и заявили о своей отставке 12 ноября 2020 года.

«Это акт Пекина, который нужен для того, чтобы прозвучал похоронный звон борьбы Гонконга за демократию. Отныне любой, кого они сочтут политически некорректным, непатриотичным или просто неприятным на вид, они могут просто уволить», — возмутилась парламентарий Клаудиа Мо.

Глава оппозиционеров Ву Чи-Вай обвинил правительство Китая в том, что оно разрушает принцип разделения властей в Гонконге и «обходит» конституцию республики. По его словам, это стало кульминацией шестилетнего плана Пекина «полностью распространить свою юрисдикцию на Гонконг».

Принятая Пекином резолюция дает властям Гонконга возможность обойти судебную систему, чтобы увольнять парламентариев. Экспертное сообщество полагает, что этот документ будет и дальше использоваться против оппозиционеров, которые выражают свое несогласие с попытками Пекина взять под контроль полуавтономную территорию.

Глава исполнительной власти Гонконга Кэрри Лэм объяснила принятие закона тем, что парламент «должен полностью состоять из патриотов». Она также рассказала, за что еще законодатели могут быть отстранены от должности. В список непатриотичных поступков попали любые принципиальные возражения против осуществления пекинского закона «О национальной безопасности».

В законодательном совете Гонконга доминируют лояльные к официальному Пекину парламентарии (51 кресло из 70). Поэтому отставка всех 19 оппозиционеров может означать конец одной из последних площадок Гонконга для открытых демократических дебатов. Впрочем, Кэрри Лэм это не смущает. Она считает, что гораздо важнее эффективные законы, чем наличие оппозиции в парламенте.

«Это печальный день, но это также и славный день для всех нас. Теперь, когда мы уходим в отставку, нужно взглянуть на большое количество жителей Гонконга с устремлениями, драйвом, надеждой и ценностями, которые могут стать нашими преемниками. И я уверен, что они будут продолжать бороться за основные ценности Гонконга», — подчеркнул Кеннет Люнг.

Отставка оппозиции произошла накануне выборов в законодательные органы, на которых демократов, по мнению экспертов, мог ждать большой успех. Ранее эти выборы должны были пройти летом, но их перенесли из-за закона «об обеспечении национальной безопасности». С тех пор в городе прошли десятки арестов и были замечены случаи подавления свободы слова в СМИ.

С 1898 года Гонконг являлся колонией Великобритании и, по сути, был арендован на срок в 99 лет. Когда срок подошел к концу (1997 год) город вошел в состав Китайской Народной Республики, но получила широкую автономию до 2047 года. Это означает, что КНР обязана охранять внешние границы региона и поддерживать экономику, в то время, как сами жители Гонконга управляют собственными законами и органами власти. Этот механизм называется «Одна страны, две системы».

С тех пор Пекин пытается продавить политическую ситуацию в Гонконге, чтобы получить контроль над территорией.