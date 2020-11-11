Фармкомпания Pfizer не заявляла о регистрации своей вакцины в РФ

Фармацевтическая компания Pfizer не обращалась с заявлением о регистрации своей вакцины от коронавирусной инфекции в России, сообщили в Минздраве РФ.

Фармацевтическая компания Pfizer не обращалась с заявлением о регистрации своей вакцины от коронавирусной инфекции в России, сообщили в Минздраве РФ.

Такой ответ дал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на вопрос журналистов о доступности данной вакцины на российском рынке.