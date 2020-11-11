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16:08   11 Ноября 2020
Общество

Фармкомпания Pfizer не заявляла о регистрации своей вакцины в РФ

Фармкомпания Pfizer не заявляла о регистрации своей вакцины в РФ

Фармацевтическая компания Pfizer не обращалась с заявлением о регистрации своей вакцины от коронавирусной инфекции в России, сообщили в Минздраве РФ.

Такой ответ дал глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на вопрос журналистов о доступности данной вакцины на российском рынке.

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#минздрав #вакцина #коронавирус #Мурашко

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