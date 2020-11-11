Трансгендер впервые выиграл конкурс красоты в Новой Зеландии

Путь к признанию и славе обошелся в 10 тысяч долларов США.

На конкурсе «Мисс Интерконтиненталь Новая Зеландия» впервые в истории страны одержал победу трансгендер. Об этом сообщает таблойд Daily Mail.

26-летний Ариэль Кейл родился на Филиппинах. Сейчас получает высшее образование по специальности дизайн одежды в Новой Зеландии. Ариэль почувствовал себя женщиной в 2007 году, что обернулось конфликтом с родителями и поисками нового жилья.

Хирургическое вмешательство по изменению внешности Кейл провел в 2020 году. Операция обошлась в 10 тысяч долларов США.

Конкурс красоты «Мисс Интерконтиненталь» проводится с 1971 года. В 1991 году победительницей конкурса стала россиянка Алена Иванова.

Ранее правительство Бельгии решило добавить в свидетельства о рождении третий вариант пола, обозначаемый буквой X.