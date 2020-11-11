Губернатор Подмосковья рассказал о своем отношении к удаленке

Удаленный режим работы оказался эффективным, однако человек не может долгое время оставаться без общения, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Удаленный режим работы оказался эффективным, однако человек не может долгое время оставаться без общения, заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

Каждый познакомился с удаленкой во время пандемии коронавирусной инфекции. Она будет продолжаться, однако ее не нужно возводить в абсолют, заявил Воробьев на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". Рынок удаленных услуг работает, но не может дать всего, что необходимо человеку.

Можно сойти с ума, если долгое время сидеть на удаленной работе, передает телеканал "360" со ссылкой на слова губернатора. Он дополнил, что четыре стены или участок не способен принести удовольствие, так как для человека важно общение.