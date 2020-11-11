Польские СМИ признали, что у Варшавы не хватит сил остановить запуск СП-2

Завершение строительство российского газопровода «Северный поток – 2» никак не зависит от штрафов, выписанных «Газпрому» польским антимонопольным регулятором UOKiK.

Завершение строительство российского газопровода «Северный поток – 2» никак не зависит от штрафов, выписанных «Газпрому» польским антимонопольным регулятором UOKiK.

Такое мнение в беседе с изданием Interia высказал польский эксперт Шимон Кардаш, который объяснил, что пока будет длиться судебное разбирательство по поводу правомочности выписанного штрафа, «Газпром» успеет достроить газопровод. А также, по мнению эксперта, не стоит рассчитывать на отказ инвесторов от участия в российском проекте.

По мнению экспертов, степень готовности «Северного потока – 2» составляет 94%. При этом, как заявила польская журналистка Моника Боровская, российские суда, задействованные в строительстве газопровода, продолжают прибывать в немецкий порт Мункан, где расположен логистический терминал и склад будущих инвестиций.

Судя по перемещению российских кораблей, «Газпром» действительно готовится к завершающему этапу строительства газопровода, отмечает журналистка. Строителям осталось проложить всего 150 километров труб, из которых 120 километров проходят в датских водах Балтийского моря, и 30 километров – в немецких водах. Однако, несмотря на небольшой объем работ, которые осталось выполнить, помехой для незамедлительного начала заключительного этапа могут стать неблагоприятные погодные условия, пишет Борковская.

Также, по ее мнению, Россию беспокоит избрание в США нового президента – Джо Байдена, так как пока не ясно, как оно может отразиться на судьбе газопровода.

«С одной стороны, раз Байден не имеет отношения к американской нефтегазовой отрасли, российская сторона вполне может рассчитывать на смягчение американской позиции и уступить в возможном торге», — рассуждает журналистка.

А с другой стороны, напоминает она, штаб Байдена в ходе избирательной компании направил польским СМИ сообщение, в котором выражались планы нового американского лидера продолжать укреплять энергобезопасность Европы и сдерживать «Северный поток – 2».

Напомним, российский проект газопровода в Европу, который по дну Балтийского моря напрямую доставит газ из РФ в Германию, вызывал множество споров. Сначала польский антипонопольный регулятор UOKiK отказывался выдать согласие на создание консорциума компаний-инвесторов строительства. После этого появилась газовая директива Евросоюза и возникли проблемы с выдачей разрешения на строительство.

Наиболее сильно против строительства российского газопровода выступали США. В попытке сорвать реализацию проекта американцы даже ввели санкции против европейских компаний, участвующих в строительстве.

В итоге, работавшая на прокладке труб по дну Балтийского моря швейцарская компания Allseas, под давлением Штатов, отозвала со строительства свои трубоукладчики. На какое-то время работы по прокладке труб были приостановлены, так как российскому трубоукладчику «Академик Черский», который было решено использовать вместо швейцарских судов, требовалась модернизация.

«Однако и далее одним из самых нервных моментов выступает вопрос страхования работ — западные страховые компании боятся попасть в санкционный список США», — объясняет Борковская.

Кроме того, польский регулятор UOKiK в начале октября оштрафовал «Газпром» и его иностранных партнеров по строительству «Северного потока – 2» в обще сложности на 61 миллиард долларов. А российский газовый гигант подал на него в суд, заявив, что не согласен с выписанным штрафом. Также все оштрафованные польским регулятором компании могут обратиться в Апелляционный суд и суд ЕС за защитой своих интересов, добавляет польская журналистка. И, скорее всего, они это сделают.

Также издание Interia приводит мнение эксперта Центра восточных исследований Шимона Кардаша, который уверен, что польский регулятор UOKiK не в силах оказать на строительство «Северного потока – 2» существенное влияние.

К тому моменту, как судебные разбирательства, о которых говорила Моника Боровская, завершатся, российский газопровод в Европу будет уже введен в эксплуатацию. Тяжба может продолжаться от нескольких месяцев до нескольких лет, а строителям газопровода осталось проложить всего 150-километровый участок трубопровода, что составляет лишь 6% от общего объема работ.

«Сложно представить, чтобы инвесторы отказались от продолжения строительства на финальной стадии», — отмечает Кардаш.

В середине октября 2020 года гендиректор компании «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова сообщила журналистам, что, несмотря на высокую политизированность ситуации вокруг «Северного потока – 2», российская сторона прикладывает максимум усилий для его завершения.

«Сроки окончания строительства зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке», — добавила она.

В заключение статьи автор подчеркивает, что после того, как «Северный поток – 2» не был достроен к изначально запланированному сроку – к концу 2019 года, «Газпром» перестал торопиться. В преддверии 2020 года российский газовый концерн заключил с Украиной новый транзитный договор сроком до 2024 года и обеспечил себе альтернативный маршрут доставки газа в Европу, поэтому теперь ему можно не торопиться с достройкой прямого газопровода.

Также влияние на ситуацию оказала пандемия коронавируса, из-за которой спрос на топливо в Европе временно упал. Поэтому у «Газпрома» есть возможность достроить газопровод без спешки.