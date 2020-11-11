Иран предложил создать международный фонд для восстановления Сирии

Иранские делегаты на Международной конференции по возвращению беженцев в Сирию предложили создать международный фонд для помощи временно перемещенным лицам.

Иранские делегаты на Международной конференции по возвращению беженцев в Сирию предложили создать международный фонд для помощи временно перемещенным лицам.

Сирия была практически полностью разрушена из-за поддержки террористов некоторыми странами, отметил старший помощник главы внешнеполитического ведомства Ирана по особым политическим вопросам Али Ашгар Хаджи. Дипломат напомнил, что, по статистике ООН, более 5,6 миллиона сирийцев были вынуждены бежать от войны в другие страны. В лагерях беженцев людям приходится выживать в тяжелых условиях. Особое внимание иранский политик уделил лагерю Рукбан, где вместе с мирными жителями содержатся и террористы, заселенные в лагерь под контролем проамериканских сил, передает Федеральное агентство новостей.

Подконтрольные американцам курдские боевики фактически держат беженцев в заложниках, препятствуя их попыткам покинуть лагерь Рукбан. Однако, как отметил Хаджи, следует сделать все возможное, чтобы помочь беженцам вернуться домой.

Представитель МИД Ирана обратил внимание на факты унижения сирийского народа. Некоторые страны для этого используют экономические и политические инструменты.

"Важно, что американская администрация утвердила «закон Цезаря», направленный на угнетение сирийского народа. Политика запретов и санкций — не гуманитарная. Она провальна. Иран продолжает оказывать свою поддержку в разрешении сирийского кризиса и помогает братскому народу вести войну против терроризма", — подчеркнул представитель иранского МИД.

Иран продолжает настаивать, что международное сообщество должно объединиться, чтобы уничтожить международный терроризм. Проблема беженцев также должна решаться не усилиями нескольких стран, а международным сообществом в целом.

В первую очередь следует увеличить объемы помощи Сирии, развивать инфраструктуру в стране.

Представитель МИД Ирана согласился с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в том, что западные страны пытались помешать проведению конференции по решению проблемы беженцев в Дамаске. Чтобы противостоять этому, иранское руководство предложило создать международный фонд для восстановления сирийской инфраструктуры.