Жительница Всеволожска встретила смерть в маникюрном салоне

Неизвестный изрубил постельницу маникюрного салона во Всеволожске топором, пишет Федеральное агентство новостей.

Неизвестный изрубил посетительницу маникюрного салона во Всеволожске топором, сообщает Федеральное агентство новостей.

Тело женщины нашли в помещении маникюрного салона. На нем были видны многочисленные повреждения от ударов топором. Сразу же после случившегося очевидцы вызвали на место инцидента полицию и скорую помощь.

Нападение на жительницу Ленобласти произошло рядом с молодежным клубом "Феникс". Сейчас в районе совершения преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка осматривают место убийства женщины, а также выясняют обстоятельства случившегося у возможных свидетелей.