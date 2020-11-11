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15:38   11 Ноября 2020
Происшествия

Жительница Всеволожска встретила смерть в маникюрном салоне

Жительница Всеволожска встретила смерть в маникюрном салоне

Неизвестный изрубил посетительницу маникюрного салона во Всеволожске топором, сообщает Федеральное агентство новостей.

Тело женщины нашли в помещении маникюрного салона. На нем были видны многочисленные повреждения от ударов топором. Сразу же после случившегося очевидцы вызвали на место инцидента полицию и скорую помощь.

Жительница Всеволожска встретила смерть в маникюрном салоне

Нападение на жительницу Ленобласти произошло рядом с молодежным клубом "Феникс". Сейчас в районе совершения преступления работают сотрудники правоохранительных органов. Стражи порядка осматривают место убийства женщины, а также выясняют обстоятельства случившегося у возможных свидетелей.

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