Некоторые субсидии для МСП просят продлить в России до конца 2020 года

Малому и среднему бизнесу предлагается выделить 15 000 рублей плюс 6500 рублей на каждого сотрудника для компенсации затрат на дезинфекцию в период пандемии.

Малому и среднему бизнесу предлагается выделить 15 000 рублей плюс 6500 рублей на каждого сотрудника для компенсации затрат на дезинфекцию в период пандемии.

Бизнес-ассоциация "Опора России" призывает правительство РФ до конца 2020 года расширить субсидии малым и средним предприятиям, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (СО НКО) для осуществления мер по предотвращению распространения коронавируса. Об этом свидетельствует письмо главы объединения Александра Калинина на имя первого вице-премьера РФ Андрея Белоусова, копия документа имеется в ТАСС.

"В бюджете остались ранее выделенные и полностью неизрасходованные средства (около 9 млрд рублей) на цели компенсации затрат бизнеса на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции, которые могут позволить снизить скорость ее распространения на территории России", — говорится в письме.

Такое решение, в случае его принятия, могло бы стать значительной вспомогательной мерой для поощрения строгого соблюдения правил охраны здоровья, сообщает Калинин.

Напоминаем, что субсидия предоставлялась бизнесу с 15 июля по 15 августа 2020 года в размере 15 000 рублей на организацию или ИП. Кроме того, на каждого работника предприятия или индивидуального предпринимателя полагалось по 6500 рублей.