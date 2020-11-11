Актер Владимир Конкин рассказал о последнем разговоре с дочерью перед ее гибелью. Речь шла о том, что она никак не может устроить свою личную жизнь.

Актер Владимир Конкин рассказал о последнем разговоре с дочерью перед ее гибелью. Речь шла о том, что она никак не может устроить свою личную жизнь.

Конкин рассказал Борису Корчевникову во время шоу "Судьба человека" о последней беседе с Софией. Оказалось, девушка жаловалась отцу на то, что никак не может найти себе мужа. В качестве средств для достижения личного счастья она назвала квартиру и машину, которые и просила отца купить. Он был обескуражен такой постановкой вопроса.

Вообще помочь дочери устроить личную жизнь он хотел. Но по его мнению, начать нужно было с хорошего места работы. Он хотел устроить Софию помощницей в структуры Государственной думы, поскольку в этом ему могли помочь влиятельные друзья, а у Софии было юридическое образование. Несмотря на скромную зарплату, это было бы хорошим стартом, девушка могла бы сделать в Госдуме карьеру, и там же познакомиться с достойным кандидатом в мужья. Однако София отказалась. Отец объясняет это с одной стороны жаждой жизни, а с другой — эксцентрикой. Позже она устроилась в компанию, которая занимается доставкой еды. Конкин гордился дочерью, поскольку она "помогала людям".

София Конкина утонула в бассейне фитнес-центра 24 сентября 2020 года. Ее вытащили из воды без сознания и вызвали скорую помощь, но спасти не удалось. В крови девушки был обнаружен алкоголь.