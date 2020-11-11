В Роспотребнадзоре сообщили о мутациях генома коронавируса

Геном коронавируса мутировал не более, чем на 1% с начала пандемии, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Геном коронавируса мутировал не более, чем на 1% с начала пандемии, рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Мутация закрепляется незначительно. Больше всего в России случаев коронавирусной инфекции выявляют у людей от 18 до 40 лет, отметил Горелов на круглом столе в онлайн-формате в ТАСС. Заседание было посвящено работе региональных систем здравоохранения во время пандемии. Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, как в Москве и области регулируются меры против коронавируса, передает телеканал "360".

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