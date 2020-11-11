ОДКБ прокомментировала ввод российских миротворцев в Карабах

Организация Договора о коллективной безопасности приветствует установление мира в Нагорном Карабахе, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Организация Договора о коллективной безопасности приветствует установление мира в Нагорном Карабахе, заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась.

Зась подчеркнул, что ввод российских миротворцев в Нагорный Карабах станет существенным фактором для неприменения силы сторонами конфликта.Он отметил, что в ОДКБ неоднократно просили Азербайджан и Армению прекратить огонь и урегулировать конфликт мирными путями.

"Считаем, что ввод российских миротворцев является существенным сдерживающим фактором неприменения силы конфликтующими сторонами. Вновь напоминаем, что решение конфликта в Нагорном Карабахе возможно только политико-дипломатическими методами", — заявил Зась.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что функции миротворцев, отправленных в Карабах, нужно уточнить. Песков не сообщил, что именно войдет в обязанности российских миротворцев в Карабахе.