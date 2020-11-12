Команда Прилепина поборется за свою правду в войне с ЕГЭ

Члены партии «За правду» настроены бескомпромиссно, рассказал Николай Новичков.

Партия «За правду» предлагает провести «День борьбы за отмену ЕГЭ». Для участия в акции 2 декабря необходимо не отправлять 11-классников на занятия в школы — ни физически, ни дистанционно. По мнению секретаря Центрального комитета партии Николая Новичкова школьники все равно не учатся, а «натаскиваются» на сдачу госэкзамена.

В большом интервью «Политике Сегодня» Новичков поделился мнением, что перевод полноценного образования в подготовку к тестированию является слишком «дорогим экспериментом над ребенком», из-за которого у учащихся атрофируется критическое мышление. Он также отметил, что уделяя равное внимание всем урокам, выпускник советской школы мог поступить в любой вуз, сегодняшний же абитуриент ограничен тремя-четырьмя предметами, по которым сдает в формате ЕГЭ.

«Остальное классическое образование задвигается в нижний ящик письменного стола. Это приводит к однобокости в образовании», — посетовал политический деятель.

Николай Новичков уверил, что в 2021 году партия будет бороться за места в Госдуме, чтобы влиять на назначение министра просвещения. Если тот не поддержит идею реформы госэкзамена, «За правду» постарается добиться всенародного референдума.

«Для нас это вопрос однозначный, решенный, и компромиссов быть не может», — отрезал бывший министр культуры Пермского края.

На прошлой неделе выступили за отмену ЕГЭ и отказ от онлайн-образования и активисты Нижегородского регионального отделения движения «За правду». Они провели серию одиночных пикетов. На плакатах, которые последователи Прилепина держали в руках, были лозунги «ЕГЭ = лоботомия» и «Онлайн-обучение/мучение». Кроме того, активисты раздавали листовки с призывом 2 декабря принять участие в объявленном партией «Дне борьбы за отмену ЕГЭ».

Сам Прилепин выразил мнение, что Россия за последние 30 лет потеряла лидерские позиции во многих научных школах, в числе которых химия и физика. По его словам, ЕГЭ создает «социальную вилку», ведь репетиторов для подготовки к сдаче экзамена могут нанять исключительно состоятельные семьи.

Член партии Иван Охлобыстин согласился, что у многих россиян нет материальной возможности подготовить ребенка к экзаменам, особенно если в семье несколько детей. Актер порекомендовал россиянам обозначить свое мнение, чтобы власти начали работать с этой проблемой.